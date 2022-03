Первый геймплей Star Trek Resurgence для Xbox One и Xbox Series X | S





Команда Dramatic Labs, которая была основана бывшими разработчиками из студии Telltale Games (известны по сериям игр The Walking Dead, The Wolf Among Us и другим) представила первый геймплей своего нового проекта — игры Star Trek Resurgence. Ролик с 7-минутным геймплеем опубликован на официальном канале IGN.

Star Trek Resurgence — это игра по вселенной «Звездный путь». В геймплее, который можно видеть ниже, демонстрируется один из самых известных героев франшизы — Спок, который сообщает о миссии для игрока. В самой игре будет два игровых персонажа — офицер Джара Рудек и инженер Картер Диаз.

Игра Star Trek Resurgence будет выполнена в стиле повествовательного проекта с разветвленным сюжетом. Но разработчики обещают в качестве геймплея не только диалоги, но и пилотирование шаттлов, фазовые бои, сканирование трикодера, стелс и различные другие механики.

Игра Star Trek Resurgence должна выйти на Xbox, Playstation и PC весной 2022 года.