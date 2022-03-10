По поводу отстранения больного Юдашкина от показа в Париже высказалась Анна Калашникова

Модельера Валентин Юдашкина отстранили от показа в Париже, чем сильно возмущена модель Анна Калашникова. На днях Валентин Юдашкин был отстранен от участия в парижской Неделе моды. Как говорят в окружении модельера, для него это был тяжелый удар. Он усердно работал над новой коллекцией и мечтал показать её миру. Хотя Дом моды Юдашкина всё равно провел в Сети онлайн-трансляцию своего показа, он сильно переживает из-за случившегося. О том, через что сейчас проходит российский мэтр, журналистам рассказала Анна Калашникова. Не секрет, что Юдашкин уже несколько лет борется с онкологией. Его состояние нестабильно и рецидив может случиться в любой момент. Калашникова говорит, что с Валентином поступили просто бесчеловечно. Звезда ток-шоу, Анна Калашникова, которая частый гость на показах Юдашкина и много лет знакома с ним лично, возмутилась таким санкциям в отношении знаменитого кутюрье в своём Инстаграме.Анна Калашникова «Он еле ходит и дышит, а эта ситуация только добивает его и так слабое здоровье, — пишет Калашникова в Инстаграм. - Не стыдно вам, европейское модное сообщество, что вы выступаете киллерами талантливейшего человека, мастера». Еще недавно близкие Юдашкина говорили о том, что он собирается работать до последнего и не думает об уходе на пенсию. Однако, возможно, теперь модельер изменит свои планы. Впрочем, возможно и другое развитие событий. Не исключено, что Валентин после предательства со стороны коллег из Европы решится работать только на азиатский рынок. Еще несколько лет назад он отправил свою дочь в Гонконг для налаживания связей и развития бренда. Ради работы Галине пришлось переехать с детьми в другую страну и полностью изменить свою жизнь. Похоже, что теперь судьба Дома моды будет напрямую зависеть от дочки модельера.