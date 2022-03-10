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Равшана Куркова поделилась забавным снимком своего подросшего малыша

Равшана Куркова поделилась забавным снимком своего подросшего малыша
41-летняя актриса Равшана Куркова показала фото подросшего сына Гаспара, которое сделал его отец Сергей Амарян. Амарян запечатлел сына в сером спортивном костюме и алых кроксах. Гаспар заметно подрос, отросли и его русые вьющиеся волосы. Малыш уже твердо стоит на ногах. Гаспара засняли, с улыбкой смотрящего наверх. Равшана и Сергей одновременно обнародовали один и тот же кадр.
Гаспар Амарян «Яблоко от яблони🏴☠️» — прокомментировали фото молодые родители. У Курковой появился малыш в 2020 году, но актриса рассекретила ребенка только через год. Несколько месяцев назад Равшана сообщила, что у Гаспара уже появились первые зубки. Поклонники восхитились милым фото малыша. «Сладкий ребёнок ☺️», «Какая прелесть 😍...копия мамочки ❤️❤️❤️», «Взгляд ваш, такой же добрый и теплый😍», «Невероятно симпатичный парень 😍❤️🙌», «Гаспарчик, ты очаровательный сын своих родителей 😍», — высказались пользователи.
Равшана Куркова и Сергей Амарян Актриса и бизнесмен вместе с 2019 года, однако прошлой осенью они пережили серьезный кризис. В СМИ писали, что Равшана рассталась с Амаряном из-за его романа с солисткой группы Cream soda Анной Романовской. Однако ни Куркова, ни Амарян эту информацию не подтвердили. Актриса дважды была замуж. Первым ее мужем стал фотограф Семен Курков. В этом браке актриса потеряла ребенка, случился выкидыш. Второй раз Куркова вышла замуж за Артема Ткаченко. Но после четырех лет совместной жизни артисты развелись.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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