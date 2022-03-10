Разработку Elite Dangerous Odyssey для Xbox решили отменить





В мае 2021 года разработчики из студии Frontier Developments выпустили крупное обновление Odyssey для игры Elite Dangerous на PC. Обновление добавило в игру высадки на планеты и заметно расширило количество контента. При этом, релиз дополнения Elite Dangerous Odyssey на PC сопровождался огромными техническими проблемами. Разработчики обещали выпустить дополнение Elite Dangerous Odyssey на консолях Xbox и Playstation осенью 2021 года, потом перенесли дату релиза на неопределенный срок, а теперь официально отменили.

На сайте разработчиков Elite Dangerous сегодня было опубликовано письмо от основателя студии Дэвида Брабена. В этом письме он говорит о принятом командой сложном решении отказаться от идеи релиза Elite Dangerous Odyssey на консолях Xbox и Playstation. По его словам, больше игра Elite Dangerous на консолях не будет получать обновления с новым контентом, все усилия команда бросит на оптимизацию игры для PC и развитии именно этой версии проекта.

Как отмечает Дэвид Брабен, решение отказаться от развития Elite Dangerous на консолях было принято из-за сложностей одновременно работать над кодом для PC и консолей.