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С 6 сезоном в Sea of Thieves добавили несколько достижений

С 6 сезоном в Sea of Thieves добавили несколько достижений


Сегодня, 10 марта, в Sea of Thieves стартует 6 сезон. Ранее мы уже рассказывали о том, что ждет игроков со стартом этого сезона. В первую очередь, он сконцентрирован на фортах, плюс игроков ждет несколько приключений, новая косметика и многое другое.

Но старт 6 сезона в Sea of Thieves также приносит и несколько новых достижений, как сообщает портал trueachievements. 3 новых достижения, которые можно получить, связаны с фортами, игроки их могут заработать за выполнение различных действий (открытие сокровищниц, уничтожение врагов и так далее). Суммарно за 3 достижения можно заработать 65 очков Gamerscore.

Напомним, что старт 6 сезона в Sea of Thieves также сопровождается отключением режима «Арена», где тоже можно было получить несколько достижений — теперь они недоступны.


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По материалам: newxboxone

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