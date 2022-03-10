Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку

Певец Сергей Лазарев признался, куда тратит все доходы. Как ни удивительно, оказалось, артист много лет находится в такой же ситуации, как и его многочисленные поклонники: выплачивает ипотеку. Дело в том, что, по словам артиста, он тратит деньги на творчество и бизнес. «Я выплачиваю ипотеку уже много лет. Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса. Поэтому взять и сразу выложить за дом большую сумму невозможно — отсюда и ипотека», – рассказал певец. В интервью порталу Teleprogramma.pro Лазарев назвал стоимость записи песни и клипа – это около 50 тысяч долларов. При этом, по словам Сергея, на постоянной основе в его коллективе трудятся 20 человек, а в ближайшем шоу заняты 80 сотрудников.Сергей Лазарев «У меня грандиозное театрализованное представление: каждый музыкальный номер — отдельная постановка. Таким же были и мое предыдущее шоу, и весь тур. Планку я не хочу снижать, хотя очень многие крутят пальцем у виска: мол, сейчас не время для таких больших трат», — заключил Лазарев. Зато Сергей Лазарев находится в прекрасной форме, которой позавидуют многие. В Инстаграме его снимки из спортзала с обнаженным торсом получают тысячи восторженных комментариев. Кстати, Сергей Лазарев начал худеть еще во время карантина, когда многие звезды набирали вес. «Я не просто сохранил форму — я похудел на 8 килограммов, — рассказывал тогда Сергей. — Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег».