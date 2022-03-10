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Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку

Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку
Певец Сергей Лазарев признался, куда тратит все доходы. Как ни удивительно, оказалось, артист много лет находится в такой же ситуации, как и его многочисленные поклонники: выплачивает ипотеку. Дело в том, что, по словам артиста, он тратит деньги на творчество и бизнес. «Я выплачиваю ипотеку уже много лет. Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса. Поэтому взять и сразу выложить за дом большую сумму невозможно — отсюда и ипотека», – рассказал певец. В интервью порталу Teleprogramma.pro Лазарев назвал стоимость записи песни и клипа – это около 50 тысяч долларов. При этом, по словам Сергея, на постоянной основе в его коллективе трудятся 20 человек, а в ближайшем шоу заняты 80 сотрудников.
Сергей Лазарев «У меня грандиозное театрализованное представление: каждый музыкальный номер — отдельная постановка. Таким же были и мое предыдущее шоу, и весь тур. Планку я не хочу снижать, хотя очень многие крутят пальцем у виска: мол, сейчас не время для таких больших трат», — заключил Лазарев. Зато Сергей Лазарев находится в прекрасной форме, которой позавидуют многие. В Инстаграме его снимки из спортзала с обнаженным торсом получают тысячи восторженных комментариев. Кстати, Сергей Лазарев начал худеть еще во время карантина, когда многие звезды набирали вес. «Я не просто сохранил форму — я похудел на 8 килограммов, — рассказывал тогда Сергей. — Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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