Слух: Redfall может не выйти в этом году — студия набирает разработчиков





Redfall — один из эксклюзивов Xbox, который заявлен к релизу на платформах Microsoft в этом году. Игра обещает стать первым эксклюзивным проектом от Bethesda (разрабатывается командой Arkane Austin) для платформ Microsoft после сделки по покупке Zenimax. В качестве релизного окна Redfall заявляли лето 2022 года, но ходят слухи, что игра может не выйти в заявленные сроки.

Ранее уже появлялась информация о возможном переносе даты релиза Redfall на осень 2022 года. Но игроки обратили внимание на большое количество сотрудников, которых ищет студия Arkane Austin, что может говорить о более продолжительной задержке. Для работы над Redfall набирают не тестировщиков, как это бывает на финальном этапе разработки, а программистов и специалистов по анимации.

Come help us build immersive action-adventure games with narrative-rich worlds at Arkane Austin! #GameDevs https://t.co/SdNNujMbMm pic.twitter.com/w3czmDGKQd — Arkane Studios (@ArkaneStudios) March 8, 2022



Отметим, что Redfall уже несколько лет находится на стадии тестирования, недавно появлялись скриншоты и видео из беты игры.

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