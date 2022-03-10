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СМИ: умер 50-летний солист "Отпетых мошенников" Том Хаос

СМИ: умер 50-летний солист "Отпетых мошенников" Том Хаос

Участник популярного трио "Отпетые мошенники" Том Хаос скончался на 51 году жизни, сообщает "СтарХит".

По данным издания, известный музыкант скончался в Петербурге - об этом сообщили в окружении артиста.


Причина трагедии пока что не разглашается. Как рассказали представители 50-летнего Тома Хаоса, 10 марта артист должен был дать два интервью, однако после полудня музыкант перестал выходить на связь. Родственники музыканта пребывают в настоящее время в шоковом состоянии.

Том Хаос прославился в качестве участника легендарной группы "Отпетые мошенники", основанной в 1996 году. Многие знают коллектив по балладе "Люби меня, люби". 

Как писал NEWSTES, ранее Гарик Богомазов откровенно рассказал о бывшем коллеге по "Отпетым мошенникам" Сергее Аморалове, который однажды якобы украл деньги у его матери.

Знаменитости шоу-бизнес Отпетые мошенники Том Хаос
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По материалам: uposters.ru

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