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Square Enix анонсировали новую ролевую игру The DioField Chronicle

Square Enix анонсировали новую ролевую игру The DioField Chronicle


Издательство Square Enix представило новый проект — тактическую ролевую игру The DioField Chronicle. Ее релиз должен состояться в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Разработкой занимается студия Lancarse (Monark).

The DioField Chronicle — проект в совершенно новой игровой вселенной. Его события разворачиваются на острове DioField. На острове после продолжительного мира назревает конфликт из-за минералов Jade, которые требуются для совершения магии. Игрокам предстоит выполнять различные задания за отряд элитных наемников, в том числе участвуя в решении политических вопросов и планировании военных операций.

Ниже можно посмотреть первый трейлер The DioField Chronicle.


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По материалам: newxboxone

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