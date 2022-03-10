Square Enix анонсировали новую ролевую игру The DioField Chronicle





Издательство Square Enix представило новый проект — тактическую ролевую игру The DioField Chronicle. Ее релиз должен состояться в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Разработкой занимается студия Lancarse (Monark).

The DioField Chronicle — проект в совершенно новой игровой вселенной. Его события разворачиваются на острове DioField. На острове после продолжительного мира назревает конфликт из-за минералов Jade, которые требуются для совершения магии. Игрокам предстоит выполнять различные задания за отряд элитных наемников, в том числе участвуя в решении политических вопросов и планировании военных операций.

Ниже можно посмотреть первый трейлер The DioField Chronicle.

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