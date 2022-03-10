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Стас Костюшкин поделился секретом, как не вешать нос в наше время

Стас Костюшкин поделился секретом, как не вешать нос в наше время
Певец Стас Костюшкин высказался о нынешней обстановке.   Артист известен своим поклонникам еще и своим чувством юмора. В его микроблоге часто появляются посты, пропитанные иронией и самоиронией. Пообещал Стас Костюшкин поддерживать поклонников и в это непростое время. Он сообщил, что готов продолжать нести миссию клоуна и шута, если это поможет сделать чью-то жизнь лучше. В микроблоге Стас Костюшкин обратился к фанатам с просьбой не падать духом и продемонстрировал, что полон оптимизма и надежд на лучшее.
Стас Костюшкин «Дорогие друзья! Я призываю всех не падать духом и улыбаться. Как мы улыбались в восьмидесятые, девяностые и двухтысячные. Уверяю вас, мы все переживем и заживем еще лучше. Мой дедушка прошел всю Великую Отечественную войну и говорил, что спасался от упаднического настроения только анекдотами. Давайте я буду, как вы любите писать, для вас клоуном и шутом. Только пожалуйста, не вешайте нос», — написал в микроблоге Стас Костюшкин. Напомним, ранее о своей вере в то, что красота и любовь спасут этот мир, написал в Instagram звезда сериала «Универ» Стас Ярушин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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