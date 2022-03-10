Студия Bungie прекратит распространение Destiny 2 в России





Студия Bungie объявила, что вводит ограничения для российских игроков в Destiny 2. Ранее с подобными ограничениями выступили многие игровые издательства — от Take-Two до Xbox Game Studios, Activision и Bethesda.

Согласно заявлению Bungie, игроки больше не смогут приобретать внутриигровой контент в Destiny 2, а также платные дополнения для игры. Вот что говорится в сообщении студии:

С сегодняшнего дня мы начинаем работу с нашими партнерами, чтобы приостановить продажу Destiny 2 на территориях России и Беларуси. Игроки в этих странах смогут по-прежнему взаимодействовать с уже приобретенным контентом Destiny 2 и загружать бесплатную игру, однако они больше не смогут покупать новый контент или серебро Destiny 2.

На данный момент в Microsoft Store доступны дополнения для Destiny 2, но в ближайшее время, вероятно, их уберут из продажи.