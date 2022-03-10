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Татьяна Бухунова похвасталась подарком к 2-летию сына

Татьяна Бухунова похвасталась подарком к 2-летию сына
Молодая супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова уже приготовила подарок ко дню рождения их сына Вагана. Детский электороскутер пока спрятан в кладовке. Известный артист эстрады, писатель, телеведущий Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова растят маленького сына. 13 марта Вагану исполнится уже 2 года. Вся семья активно готовится к празднику.
Ваган Петросян Бабушка мальчика решила удивить любимого внука подарком. Женщина купила Вагану стильный детский электроскутер — миниатюрную версию «взрослого» электроскутера Vespa. Пока сюрприз спрятан от будущего именинника в кладовой.
Татьяна Брухунова уверена, что сын будет в восторге от такого личного транспорта.
Подарок Вагану Петросяну на 2-летие Напомним, со своей пятой женой Евгений Петросян официально оформил отношения в декабре 2019 года. Супруги скрывали, что ждут появления на свет общего малыша. И только в сентябре 2020 года юморист опубликовал фото с маленьким Ваганом. Многие поклонники отмечают, что мальчик растет копией своей мамы. Татьяна Брухунова души не чает в единственном сыне. Все свободное время она с радостью посвящает ребенку. От первого брака у юмориста есть дочь. Викторине 53 года. К сожалению, звездный папа не общается с ней. Дочь Евгения Петросяна даже не поздравила отца с рождением сына. Артист не любит говорить на эту тему.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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