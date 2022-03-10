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Татьяна Лазарева рассказала, почему не покидает Киев

Татьяна Лазарева рассказала, почему не покидает Киев
Артистка Татьяна Лазарева совершенно не боится обострения ситуации. Телеведущая находится в Киеве с конца февраля. Телеведущая чуть ли не каждый день выходит на связь с подписчиками и рассказывает об обстановке в городе. Семья умоляет артистку вернуться домой. Однако 55-летняя Татьяна Юрьевна никого не слушает и остается в Киеве. «Успокоила своих близких. Сказала и мужу, и детям: «Перестаньте капать мне на мозги. Я взрослая тетенька, сама разберусь и все решу!» А ведь перед ними у меня есть некоторая ответственность…» — заявила Лазарева.
Татьяна Лазарева При этом артистка может разными способами покинуть город. «Есть возможность уехать из Киева — хоть за границу, легко! Не у всех есть такая возможность. У меня есть, и я могу ей воспользоваться. Многие говорят: «Что ты там сидишь, уезжай?!» — говорит ведущая. Сейчас звезда живет в одном из местных отелей. Как подчеркнула Татьяна Юрьевна, она чувствует себя в безопасности. «Дело в том, что это старый дом, мощные стены. Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище, хотя сирены воздушной тревоги постоянно звучат. С восьми вечера начинается комендантский час — и до утра. Это делается для того, чтобы люди не выходили. Появляться без разрешенных документов небезопасно... Любой, кто выходит ночью по умолчанию, считается опасным. Поэтому с восьми вечера сидим дома», — делилась теледива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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