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Тина Канделаки высказалась о политическом лицемерии

Тина Канделаки высказалась о политическом лицемерии
Ведущая и журналистка Тина Канделаки заявила, что русских людей заставляют стыдиться своей родины. Бизнесвумен в своем микроблоге высказалась на тему проявлений русофобии, которая обострилась на фоне событий на Украине. Тина Канделаки считает, что толерантность должна сохраняться несмотря ни на что. «Наших людей заставляют оправдываться за само их существование, вне зависимости от того, кому они платят налоги и какую политическую позицию поддерживают.
Тина Канделаки Как, по-вашему, это нормально? Адекватны ли люди, которые осуждали нас за гомофобию, распространяли идеи феминизма, но забыли про базовое право человека на жизнь и свободу? Я думаю, что ответ очевиден. Меня тошнит от этого лицемерия», — написала в микроблоге Тина Канделаки. Она добавила, что ее директ завален проклятиями в адрес детей. И все это — за позицию, которую отстаивает Тина Канделаки. «Но, как оказалось, миру абсолютно неважно, чьих детей наказывать. Русский? Получай. Видимо, таковы правила новой этики», — заключила Тина Канделаки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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