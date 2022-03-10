В 13 образовательных учреждениях Саратовской области создадут филиалы юношеских автошкол

В 13 образовательных учреждениях Саратовской области создадут филиалы юношеских автошкол, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора – председателя Правительства региона Романа Бусаргина.

«В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол. Обучаться в них смогут дети, достигшие двенадцатилетнего возраста. Поставил задачу, чтобы занятия в филиалах начались уже в мае текущего года», – отметил Роман Бусаргин.

Планируется, что самые успешные дети войдут в сборную области для участия во Всероссийских соревнованиях по юношескому автоспорту. Также создание сети юношеских автошкол позволит проводить турниры и регионального уровня.