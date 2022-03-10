Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Ингушетии в апреле должно быть завершено строительство 7 школ

В Ингушетии в апреле должно быть завершено строительство 7 школ

В Ингушетии в апреле должно быть завершено строительство 7 школ

В Ингушетии в апреле должно быть завершено строительство семи школ, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия на своей странице в соцсети Instagram.

Школы строятся в таких населенных пунктах, как Назрань, Яндаре, Сунжа, Экажево и Троицкое. Они созданы в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Также к апрелю должны быть готовы к вводу в эксплуатацию четыре детских сада в Назрани, Карабулаке, Троицком и Пседахе. Они созданы в рамках нацпроекта «Демография».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Лавров: Россия выйдет из кризиса без иллюзий насчет Запада
Лавров: Россия выйдет из кризиса без иллюзий насчет Запада
Алла Пугачева высказалась о своем отъезде из страны
Алла Пугачева высказалась о своем отъезде из страны
На Александра Васильева набросились поклонники
На Александра Васильева набросились поклонники
В Ингушетии в апреле должно быть завершено строительство 7 школ
В Ингушетии в апреле должно быть завершено строительство 7 школ
Предполагается, что Xbox Keystone — кодовое название следующей консоли Xbox
Предполагается, что Xbox Keystone — кодовое название следующей
Forspoken может выйти на Xbox — игра временный эксклюзив Playstation
Forspoken может выйти на Xbox — игра временный эксклюзив Playstation
Чубайс попросил у правительства льгот на свой новый проект
Чубайс попросил у правительства льгот на свой новый проект
Ирина Дубцова помогла фанатке выиграть миллион
Ирина Дубцова помогла фанатке выиграть миллион
Иосиф Пригожин высказался о бегстве Ксении Собчак из России
Иосиф Пригожин высказался о бегстве Ксении Собчак из России
Диагностика и ремонт АКПП Мерседес
Диагностика и ремонт АКПП Мерседес
Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Square Enix анонсировали новую ролевую игру The DioField Chronicle
Square Enix анонсировали новую ролевую игру The DioField Chronicle

Топ на сегодня

"ВКонтакте" поддержит авторов 100%-м доходом от показов рекламы
"ВКонтакте" поддержит авторов 100%-м доходом от показов
Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке
Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке
Вышло мартовское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S — изменения
Вышло мартовское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S —
Тамара Глоба высказалась об окончании кризиса, вызванного спецоперацией на Украине
Тамара Глоба высказалась об окончании кризиса, вызванного
WWE 2K22 получает оценки критиков: гораздо лучше прошлой части
WWE 2K22 получает оценки критиков: гораздо лучше прошлой части

Еще по теме

В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию шести новых школ
В шести сельских школах Ингушетии отремонтированы спортивные залы
До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально отремонтировать 21 спортивный зал
В Карелии к концу 2023 года откроются 93 центра «Точка роста»