В Ингушетии в апреле должно быть завершено строительство 7 школ

В Ингушетии в апреле должно быть завершено строительство семи школ, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия на своей странице в соцсети Instagram.

Школы строятся в таких населенных пунктах, как Назрань, Яндаре, Сунжа, Экажево и Троицкое. Они созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

Также к апрелю должны быть готовы к вводу в эксплуатацию четыре детских сада в Назрани, Карабулаке, Троицком и Пседахе. Они созданы в рамках нацпроекта «Демография».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.