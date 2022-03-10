В ОмГПУ стартовал фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна – 2022»

В Омском государственном педагогическом университете стартовал фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна – 2022», сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии принимают участие все факультеты ОмГПУ, Академический лицей и Университетский колледж ОмГПУ. Тема фестиваля в этом году – «Омский. Педагогический. Твой».

«Студенческая весна – это отличная возможность для студентов продемонстрировать свою творческую сторону. Тема нынешнего фестиваля связана с юбилеем Омского государственного педагогического университета. У каждого факультета свое особенное видение, и я уверен, что каждому удастся раскрыть эту тему с самых разных и интересных сторон», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

По итогам выступлений будут определены лауреаты и победители в различных номинациях, а лучшие номера будут рекомендованы к участию в региональном этапе фестиваля «Студенческая весна».

Фестиваль «Студенческая весна» продлится до 31 марта. Свои концертные программы покажут все факультеты ОмГПУ. Также в рамках фестиваля пройдут концерты танцевального, театрального направлений и студенческий КВН. Гала-концерт состоится 12 апреля.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.