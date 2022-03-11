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11 уморительных случаев, когда беспощадная реальность разбила вдребезги чьи-то ожидания

11 уморительных случаев, когда беспощадная реальность разбила вдребезги чьи-то ожидания

Совет дня: не обольщайся - не разочаруешься! Иногда стоит снизить свои ожидания до предела, чтобы потом не плакать горючими слезами...

1. Но они все равно милые, правда?

2. У этого парня, похоже, уже проглядывает лысина...

3. Просто дизайнеры этого платья забыли о том, что у человека присутствует верхняя часть тела.

4. А еще на печеньке нет ценника, как на картинке!

5. Всюду обман: никогда не доверяйте производителям замороженных овощей!

6. Кажется, накаченные мужчины начали интересоваться обтягивающими платьями.

7. По-видимому, скидка 91% относилась к размеру пледа.

8. «Кусочки стейка с сыром в тесте». Вот уж действительно, один в один!

9. Как украли, честное слово!

10. Подошло хотя бы кошке!

11. Не напоминает ли вам вариант справа улыбающуюся мартышку?

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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