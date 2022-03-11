11 уморительных случаев, когда беспощадная реальность разбила вдребезги чьи-то ожидания

Совет дня: не обольщайся - не разочаруешься! Иногда стоит снизить свои ожидания до предела, чтобы потом не плакать горючими слезами...

1. Но они все равно милые, правда?

2. У этого парня, похоже, уже проглядывает лысина...

3. Просто дизайнеры этого платья забыли о том, что у человека присутствует верхняя часть тела.

4. А еще на печеньке нет ценника, как на картинке!

5. Всюду обман: никогда не доверяйте производителям замороженных овощей!

6. Кажется, накаченные мужчины начали интересоваться обтягивающими платьями.

7. По-видимому, скидка 91% относилась к размеру пледа.

8. «Кусочки стейка с сыром в тесте». Вот уж действительно, один в один!

9. Как украли, честное слово!

10. Подошло хотя бы кошке!

11. Не напоминает ли вам вариант справа улыбающуюся мартышку?

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