20 пёсиков, глядя на которых так и хочется сказать: «Кажется, у вас собака сломалась»

Кто готов поспорить с выражением «Собака — лучший друг человека»? Так, кошатники, опустите руку. Возвращаясь к четвероногим пёсьего рода, нельзя не отметить их удивительную разумность, доброту и привязанность к своему человеку. И люди, как правило, отвечают им взаимностью. Но ничто в мире не идеально, и даже лучшие из лучших время от времени «ломаются». Иначе как объяснить происходящее на следующих фото?

Вот так выглядит настоящий гремлин

У моей собаки человеческие губы. Увидев однажды, ты уже никогда не сможешь это развидеть

Хочешь покататься?

Собака Оракул

Кажется, Ганнер не в восторге от новой шапочки

Его лапы не могут занимать один предмет мебели

Я оставил его без присмотра на 20 секунд…

Вот так неуклюже он любит сидеть

На самом деле, ведь не только псы бывают странненькими. Вы только взгляните на этих забавных котиков!

Что тут происходит?

Это моя собака пару лет назад, лол

Она ничего не съела, просто залезла в помойку и засунула голову в пакет.

Моя собака немного сломана

Кто-то счастлив видеть меня

Вот что делает Сато, когда мы не пускаем его на диван…

Сидит как рыбка?

Не самая лучшая его фотка

Но прошлой ночью я застукал его спящим вот в такой позе.

Кайфушки

Как предпочитают спать мои собаки…

И вот он думает, что это я странный

Иногда мой пёс думает, что я стул. Ну что ж, ну что ж

Просто не обращайте на меня внимание

Что коты, что собаки, что иные домашние питомцы, несомненно делают жизнь людей гораздо лучше и веселее. Не в три часа ночи под звуки тыгыдака или чудовищного храпа, конечно, но всё же!