7 распространенных ошибок в обращении с деньгами

Ошибка № 1: Вы вкладываете в сегодняшний день, а не в завтрашний

Ошибка № 2: Вы живете одним днем

Ошибка № 3: Вы не платите по счетам вовремя

Ошибка № 4: Вы используете шопинг как лекарство

Ошибка № 5: Вы не ищите способы подзаработать

Ошибка № 6: Вы боитесь попросить прибавки к зарплате

Ошибка № 7: Вы вступили в «гонку приобретений»

Вы прилично зарабатываете, но не умеете откладывать деньги, отчего к концу месяца карман всегда пуст? Или ваш заработок пока очень скромен, и вам просто не с чего копить? К какой бы категории вы не принадлежали, убедитесь, что в своем управлении бюджета вы не совершаете типичные ошибки.Совершая покупку, спросите себя, действительно ли вам это нужно? Профессиональная фотокамера в руках непрофессионала едва ли выдаст шедевральные творения. Разумно ли для молодоженов начинать совместную жизнь с кредита за свадьбу на Багамах? Так ли вам необходима иномарка стоимостью в миллион, который придется выплачивать банку еще пять лет? Приобретая излишества в кредит или залезая при этом в долги, вы не только начисто опустошаете свой сегодняшний карман, но и подвергаете риску его будущие наполнения. Денег еще нет, а вы уже вложили их во что-то не только не приносящее дохода, но и этот самый доход «выкачивающее».В жизни неизбежно случаются внезапные неприятности. Хорошо, когда они не сильно накладные, но бывают и весьма затратные. Например, неожиданная болезнь, которая не только на определенное время лишает вас возможности зарабатывать, но и влечет за собой затраты на лечение. Поломка автомобиля или крупная авария могут создать необходимость срочных денежных вложений. Накопления, предназначенные для ликвидации подобных неожиданностей, в народе называют сбережениями «на черный день». У вас есть такие накопления или вы тратите всё подчистую, как будто завтра никогда не настанет? Очень важно откладывать определенную сумму на непредвиденные крупные расходы. Этим вы обезопасите себя от долгов, лишних кредитов и дополнительного стресса.Просроченные платы по коммунальным счетам и кредитам возлагают на вас штраф, а значит – дополнительные траты. Заплатите по долгам в первую очередь, а новый флакон духов приобретете в конце месяца, исходя из той суммы, которая у вас останется. Может быть, окажется так, что он вам не очень-то и нужен. Лучше без духов и без долгов, чем в «теплой» компании обоих.Поссорились с лучшей подругой или расстались с парнем? Не получили повышение на работе или провалили важный экзамен? Неприятно, больно, обидно, но сумеет ли внеплановый забег по магазинам исправить ситуацию? Есть более продуктивные способы нейтрализовать стресс: утренняя пробежка (и негатив выплеснете, и фигуру подтяните – там и новые отношения не за горами), чтение полезной литературы (повысит общий интеллектуальный уровень и навыки межличностного общения). Делая ставки на шопинг, вы рискуете ухудшить свое настроение, прибавив к вышеупомянутым проблемам еще и денежные.Если ваша основная работа по каким-то причинам пока не стала источником высокого дохода, задумайтесь о возможности подзаработать. Благо, их сейчас предостаточно: можно подработать репетитором, няней, копирайтером, тайным покупателем. Есть вариант научиться делать что-то своими руками и продавать, например, в интернете. Откройте свой ум для возможностей, нельзя всю жизнь зависеть от одной зарплаты.Вы давно заслуживаете большего? Ваш вклад в компанию велик, но на зарплате это не сильно отражается? Если так, то возможно вам пора заявить о себе. Узнайте, сколько стоят сегодня ваши услуги на рынке труда. Решитесь, наконец, переговорить с начальством и попросить заслуженного повышения. Наиболее подходящий для этого период тот, когда начальник пребывает в хорошем расположении духа благодаря недавним успехам фирмы, в которых вы лично сыграли не последнюю роль.Ваши друзья только что прилетели из Мексики, а старший брат купил новую машину. Подруга зовет в недавно открывшийся сверхмодный бутик, а коллега по работе оформляет своего ребенка в самую престижную и дорогую школу в городе. Вам хочется соответствовать. Вы хотите продемонстрировать, что тоже можете себе все это позволить. Если действительно можете, то вряд ли вам придет в голову делать что-то «напоказ». Вы в состоянии сами решать, что вам покупать, когда и за какую сумму. А вот если вы из кожи вон лезете, чтобы не уступить никому из знакомых, вы втягиваете себя в «гонку приобретений», которой нет и не может быть конца. Сегодня вы в погоне за автомобилем S-класса, дизайнерскими костюмами, отдыхом в отелях класса люкс, а завтра – купите остров? Живите, исходя из собственных средств. Ничего никому не доказывайте. Всегда будут люди, зарабатывающие больше и меньше вас. Единственный, с кем стоит вступить в гонку, – это вы сами. Стремитесь сегодня заработать больше, чем вчера. Но главное, не тратьте деньги впустую, а вложите так, чтобы они принесли новый капитал. Как сказал один мудрый персонаж современного отечественного фильма, "не важно, сколько ты зарабатываешь, важно сколько ты тратишь". Это основа любого управления бюджетом.