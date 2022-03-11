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Агата Муцениеце поделилась способом от стресса

Агата Муцениеце поделилась способом от стресса
Актриса Агата Муцениеце рассказала, как борется с негативными мыслями. Артистка призналась, что в последнее время чувствует себя подавленной. Поэтому она старается больше заниматься спортом и нагружать себя. «Ну что, друзья, занимаемся через не хочу, через желание лечь на диване и лежать. Спорт, кстати, выгоняет дурь из головы. Так что я пытаюсь глупые, дурацкие мысли выгнать из себя спортом. Поэтому присоединяйтесь. Давайте! У нас -13 сегодня, поэтому я в зале. Как только потеплеет, начну снова на улице бегать — проветривать свой мозг», — рассказала в Instagram Муцениеце. У Агаты Муцениеце в браке с Павлом Прилучным родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Супруги объявили о разводе два года назад. За это время им удалось наладить нормальные отношения ради детей: они остались жить с мамой, но звездный папа часто видится с ними.
Агата Муцениеце Недавно актриса поделилась с подписчиками радостной новостью. Она рассказала, что у их сына состоялась кинопремьера. «Есть у меня для вас творчески хорошая и приятная новость! Наконец-то сегодня выходит наше детище под названием «Ты ж мать». Первая кинопремьера Тимофея! Ну и я играю себя! Вообще это новый для нас всех формат, серии «коротыши»: можно посмотреть все восемь серий примерно за два часа, если прерываться на паузу. В общем, для меня этот проект очень дорог сердечку, и, надеюсь, вам он очень понравится тоже», — обратилась к поклонникам Муцениеце. Она обнародовала видео с фрагментами из фильма. Агата отвела сына на хоккей, но ребенок отказывается заниматься спортом, а после происходят ссоры и с мамами других юных хоккеистов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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