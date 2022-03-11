Анастасия Волочкова спала с изменщиком

Любовница, мужчины балерины Анастасии Волочковой высказалась об изменах. Не успела балерина разорвать отношения с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, как в ее жизни появился новый мужчина по имени Дмитрий. Однако, как выяснилось, у Димы есть девушка, которая крайне возмущена его ложью. Избранницу Дмитрия зовут Дарья Павловская. Молодые люди встречались довольно продолжительное время, пока на горизонте не появилась бывшая прима Большого театра. Мужчина соблазнился звездными прелестями, но потом все же вернулся к Дарье... «А теперь о поступках... Дмитрий, иди уже к своей Волочковой и отстань от меня! Ты уже заврался в край! Играешь на чувствах взрослых женщин! Это мерзко и низко! Если я выложу все то, что ты сказал мне вчера, твоей пиар-карьере придет конец! Я ненавижу ложь и слабых двуличных мужчин! Ты искал легкий путь, думаю, он для тебя таким не окажется… Храни тебя Господь. Ты марионетка в чужих руках. Мне тебя жаль. Меня в это не втягивай», — посетовала Павловская.Анастасия Волочкова Что касается Анастасии, то она не раз признавалась, что не прикипает к мужчинам, которые находятся рядом с ней, и не стремится выйти замуж. «Мне уже начали про Диму писать какие-то неприятные вещи. Добрые люди, да мы не успели еще подружиться, побыть вместе, а уже шквал какого-то негатива. И я понимаю, что меня используют здесь как разменную монету для пиара, для какого-то собственного хайпа. Но вы знаете, что я могу сказать таким женщинам: почему вы не ценили этих мужчин, которые потом оказываются в моей постели? Почему вы не ценили их тогда, когда были с ними? А когда появляется Волочкова, начинаете вспоминать: Анастасия обратила внимание на такого человека или он на нее», — негодовала недавно 46-летняя балерина в интервью «Собеседнику». Напомним, всего за несколько месяцев блондинка пережила ряд романтических приключений. Балерину это нисколько не смущает. Анастасия отмечает, что не может жить без мужского внимания и с головой окунается в новые отношения.