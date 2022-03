Бесплатно на Xbox Series X | S теперь доступна игра Century: Age of Ashes





Игра Century: Age of Ashes, которая вышла в Steam в конце прошлого года и произвела хорошее впечатление на игроков, теперь доступна и на приставках Xbox Series X | S. Проект распространяется условно-бесплатно, и его можно загрузить из Microsoft Store на консоли Xbox последнего поколения. На Xbox One и других консольных платформах релиз Century: Age of Ashes должен состояться позже в этом году.

Century: Age of Ashes

В ходе продвижения в игре каждый новый уровень открывает дополнительные возможности индивидуальной настройки, которые позволят придать персонажам и драконам твоего класса уникальную внешность.

Перейти в Microsoft Store

Century: Age of Ashes — это динамичный командный шутер со сражениями на драконах. В игре есть несколько разных режимов, а в многопользовательских битвах одновременно могут участвовать до 12 игроков. Игра Century: Age of Ashes поддерживает кроссплатформенный мультиплеер между Xbox Series X | S и PC.

Watch this video on YouTube