Более половины руководителей команд Xbox — это женщины





Гендерное равенство в игровой индустрии — одна из широко обсуждаемых в последние годы тем. Не так давно стало известно, что в руководстве Activision Blizzard не хватает женщин, хотя законы вынуждают издательство найти специалиста соответствующего пола.

В Xbox проблем с гендерным неравенством нет, если верить недавно опубликованной статье, в которой исполнительный продюсер Rare Луиза О’Коннор рассказала о работе женщин в игровом подразделении Microsoft. По ее словам, более половины руководителей Xbox — это женщины:

В Xbox мы гордимся тем, что женщины составляют более половины нашей руководящей игровой команды и создают будущее игр, а в Microsoft женщины сейчас составляют 29,7% основной глобальной рабочей силы.

В том же материале Луиза отмечает, что сейчас женщин-игроков практически 50% во всем мире, при этом игровых персонажей женщин все еще недостаточно:

Мы знаем, что, хотя, по данным ESA, 45% геймеров идентифицируют себя как женщины, в играх недостаточно представлены женские персонажи. Кроме того, среди разработчиков видеоигр во всем мире только 30% идентифицируют себя как женщины.

Отметим, что в прошлом году Фил Спенсер заявлял о желании создавать больше игр, где главным персонажем является женщина. В качестве примера такой игры он приводил Perfect Dark, которая сейчас находится в разработке.