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Джефф Грабб считает, что финальная версия Grounded не выйдет в этом году

Джефф Грабб считает, что финальная версия Grounded не выйдет в этом году


Grounded — проект от небольшой команды Obsidian, который вырос в нечто большое уже сейчас, хотя игра еще даже не вышла в релиз. Несколько лет проект находится на стадии раннего доступа, регулярно получая большие бесплатные обновления с новым контентом.

Игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста Grubbsnax сообщил, что в этом году «Grounded может не достичь финальной версии». При этом он не уточнил, откуда взял данную информацию и с чем могут быть связаны задержки в выпуске Grounded.


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Стоит напомнить, что несколько недель назад разработчики Grounded заявили, что в игре уже больше 10 миллионов пользователей. Тогда же они пообещали, что финальная версия проекта выйдет в конце 2022 года. Буквально пару дней назад известный игровой инсайдер Klobrille публиковал пост в Twitter, в котором обозначал, что Grounded выйдет в 2022 году, и этот пост ретвитил игровой директор Адам Бреннеке, тем самым лишний раз подтверждая, что игра запланирована к выходу на 2022 год.


Напомним, что ранняя версия Grounded доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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