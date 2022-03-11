Джефф Грабб считает, что финальная версия Grounded не выйдет в этом году





Grounded — проект от небольшой команды Obsidian, который вырос в нечто большое уже сейчас, хотя игра еще даже не вышла в релиз. Несколько лет проект находится на стадии раннего доступа, регулярно получая большие бесплатные обновления с новым контентом.

Игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста Grubbsnax сообщил, что в этом году «Grounded может не достичь финальной версии». При этом он не уточнил, откуда взял данную информацию и с чем могут быть связаны задержки в выпуске Grounded.

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Стоит напомнить, что несколько недель назад разработчики Grounded заявили, что в игре уже больше 10 миллионов пользователей. Тогда же они пообещали, что финальная версия проекта выйдет в конце 2022 года. Буквально пару дней назад известный игровой инсайдер Klobrille публиковал пост в Twitter, в котором обозначал, что Grounded выйдет в 2022 году, и этот пост ретвитил игровой директор Адам Бреннеке, тем самым лишний раз подтверждая, что игра запланирована к выходу на 2022 год.

(Update) Klobrille feels like Jeff has missed the official 1.0 announcement for this year. Adam Brennecke (Grounded Game Director) has retweeted Klobrille's tweet that mentions 1.0. pic.twitter.com/KClY6FS1RN — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) March 11, 2022



Напомним, что ранняя версия Grounded доступна в Game Pass.