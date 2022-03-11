Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих

Юмористка Елена Воробей сегодня отмечает день рождения единственной дочери. Софии исполнилось 19 лет. Актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, пародистка Елена Воробей решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 11 марта, день рождения у дочери знаменитости. Звездная мама посвятила имениннице теплое поздравление в личном блоге и опубликовала фото дорогой Софии. Елена Воробей души не чает в своей наследнице и очень ею гордится. К слову, дочь звезды является студенткой Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. София мечтает стать врачом, и она упорно идет к этой цели.София Лебенбаум «Доченька моя, солнышко ты ясное, Так люблю тебя, ты моя прекрасная. Заплету косичку я тебе из счастья, Чтобы не встречалось на пути ненастье! Ты моё сокровище, ангельский цветочек! Какая ж я счастливая…С днём рожденья, доченька!!!! 💗»— написала Елена Воробей.«Красотка 😍 С Днём Рождения доченьки🥰🥰🥰 Счастья необъятного ❤️», «С Днём рождения доченьку🌷Всего самого наилучшего 💃Красавица, как и мама🌷», «Какая уже взрослая мадам😍❤️ с днём рождения красотку», «Какая у вас красавица 😍 поздравляю от души вашу доченьку с днём рождения 🥳», — откликнулись поклонники в Instagram.София Лебенбаум Кстати, София не хотела учиться в Москве. Звездная мама поддержала свою дочь. Она не стала отговаривать наследницу от переезда в Санкт-Петербург. Напомним, София — единственный ребенок Елены Воробей. Девочка появилась на свет в 2003 году. Артистка только в 2017 году рассказала об отце своей дочери. К сожалению, папы Софии не стало, когда ей было 11 лет. Игорь Константинович занимался бизнесом в Санкт-Петербурге. За его жизнь Елена Воробей боролась до конца. Супруга бизнесмена, которая родила ему двоих сыновей, сама обратилась за помощью к артистке. Но врачи не смогли спасти Игоря.