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Free Play Days на Xbox — 10-13 марта: играть бесплатно можно в Dead by Daylight

Free Play Days на Xbox — 10-13 марта: играть бесплатно можно в Dead by Daylight


Компания Microsoft сообщила о планах в рамках акции Free Play Days на эту неделю. В период с 10 по 13 марта игроки с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут бесплатно играть только в один проект — это Dead by Daylight. Многопользовательский ассиметричный шутер можно опробовать в эти дни бесплатно, а по окончанию акции купить его со скидкой в 50%.

Dead by Daylight

Вам когда-нибудь хотелось стать персонажем любимого фильма ужасов? Dead by Daylight — многопользовательская игра в формате «1 против 4», в к…
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Напомним, что игра Dead by Daylight доступна в подписке Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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