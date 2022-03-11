Free Play Days на Xbox — 10-13 марта: играть бесплатно можно в Dead by Daylight





Компания Microsoft сообщила о планах в рамках акции Free Play Days на эту неделю. В период с 10 по 13 марта игроки с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут бесплатно играть только в один проект — это Dead by Daylight. Многопользовательский ассиметричный шутер можно опробовать в эти дни бесплатно, а по окончанию акции купить его со скидкой в 50%.

Dead by Daylight

Вам когда-нибудь хотелось стать персонажем любимого фильма ужасов? Dead by Daylight — многопользовательская игра в формате «1 против 4», в к…

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Напомним, что игра Dead by Daylight доступна в подписке Game Pass.

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