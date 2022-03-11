Генсек НАТО: за санкции против России будет расплачиваться весь мир

Вадим Карасев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто не хотел вводить антироссийские санкции, поскольку расплачиваться за них придется всем.

По словам Столтенберга, ограничительные меры будут "иметь цену для всего мира". В то же время он рассчитывает, что кн им присоединятся все союзники, включая и Турцию – только так получится "заставить Россию заплатить".

Конечно, мы ввели беспрецедентные санкции в отношении России... Никто не хотел вводить эти санкции. Эти санкции дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили.

Как сообщал Ruposters, ранее американский экономист объяснил, почему экономические санкции ударят в первую очередь по тем, кто их вводит.

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