Инсайдер: E3 в этом году не отменят, но выставка будет онлайн





Выставка E3 уже несколько лет не проводится в оффлайн формате из-за пандемии. В этом году ее тоже не планируют проводить «вживую», о чем организаторы выставки сообщили еще несколько месяцев назад. Однако, игровой инсайдер Джефф Грабб отмечал, что в планах у организаторов E3 вовсе отменить мероприятие, поскольку студии и издательства не видят смысла проводить свои трансляции в рамках выставки, если они могут сделать это без нее.

Тем не менее, похоже, что E3 все-таки состоится в онлайн-формате. Как сообщил игровой инсайдер Том Хендерсон, который является одним из самых надежных в индустрии за последнее время, рейтинговое агентство ESRB разослало разработчикам письма, в которых говорится, что E3 в этом году пройдет в онлайн формате.

Напомним, что E3 является крупнейшим игровым мероприятием, в рамках которого Microsoft регулярно проводит свои трансляции и представляет линейку будущих игр.