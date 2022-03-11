Ирина Салтыкова в шоке от эмиграции Аллы Пугачевой

Певица Ирина Салтыкова высказалась о побеге Примадонны. Артистка посочувствовала Алле Пугачевой, которая столкнулась с травлей из-за своего отъезда в Израиль. Около недели назад СМИ сообщили о том, что народная артистка уехала с семьей из страны. Прошел слух о том, что Алла Борисовна собралась эмигрировать в Израиль. Осудил Примадонну и священнослужитель Андрей Ткачев. «Заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!» — сказал протоиерей во время общения с прихожанами. После этого Алла Борисовна впервые вышла на связь с поклонниками и сообщила, что не собирается переезжать в другую страну. Она сказала о том, что её поездка связана с планами на детские каникулы и необходимостью пройти курс лечения. Пугачева не уточнила, с какой проблемой обратилась к израильским врачам. В конце своего заявления артистка пообещала лично разобраться с Ткачевым после возвращения домой.Алла Пугачева Друзья и коллеги поддержали Примадонну, возмутившись поведением представителей церкви. «Какой кошмар! Даже священник позволяет себе невежество», — переживает Салтыкова за ситуацию с Пугачевой. Стоит отметить, что из страны недавно уехала и Ксения Собчак с семьей. Однако, как и в случае с Пугачевой, ведущая просто отправилась на запланированные каникулы. Судя по последним публикациям в Сети, Собчак и её муж Константин Богомолов уже вернулись домой.