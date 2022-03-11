Иван Ургант с семьей перебрался в Израиль, хотя обещает вернуться

Телеведущий Иван Ургант не появлялся в Instagram с конца февраля, но сегодня вышел на связь и прояснил ситуацию. За последние две недели из сетки вещания «Первого», «НТВ», «России» и других телеканалов пропали многие развлекательные передачи, в том числе и шоу «Вечерний Ургант». Ксения Собчак со ссылкой на свои источники заявила, что «Вечерний Ургант» закрыт окончательно и бесповоротно. Представители «Первого канала» поспешили опровергнуть эти слухи, однако сам Иван Ургант с тех пор на связь не выходил. Он не стал выступать с официальными заявлениями, перестал общаться с журналистами. Телеведущий уже давно не появлялся на публике и забросил социальные сети. Поскольку съемки новых выпусков шоу были поставлены на паузу (временную или постоянную — так и не ясно), в расписании Ивана Урганта образовалась брешь. Было не ясно, чем же сейчас занимается шоумен, но, как выяснилось, он готовился к отъезду.Иван Ургант с женой Как сообщил Телеграм-канал Baza, Ургант вместе с супругой Натальей и двумя дочками — Ниной и Валерией уехал в Израиль. Инсайдеры уверяют, что об окончательном отъезде из России речи не идет и настаивают на том, что Ургант всего лишь отправился в отпуск. «Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть», — делятся источники. Однако, на фоне новостей о том, что знаменитости массово уезжают из страны и селятся в разных уголках планеты, было очень легко поверить в то, что Иван Ургант тоже навсегда решил сменить место жительства. В одном только Израиле сейчас обосновались Ксения Собчак, Алла Пугачева, Максим Галкин, Семен Слепаков и многие другие. Кроме того, в США уехал Валерий Леонтьев, в Париж — Рената Литвинова и Земфира, а в Латвию — Эммануил Виторган. Поклонники Урганта начали заваливать Instagram Ивана сообщениями и буквально вынудили его пролить свет на эту ситуацию. Телеведущий скрываться не стал и сработал максимально оперативно. Он опубликовал на своей странице новую фотографию и уверил всех, что его отъезд носит временный характер.Иван Ургант «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь.❤️» — написал Иван, и, чтобы избежать лишних вопросов, закрыл комментарии. Источники, близкие к семье Ивана, утверждают, что уехать в это путешествие телеведущий хотел еще в новогодние праздники, но тогда из-за большого количества рабочих проектов ему пришлось изменить планы. Вот уже несколько лет в Сети ходят слухи, что у Ивана Урганта есть израильское гражданство. Впервые они появились в 2018 году, когда телеведущий якобы прошел процедуру репатриации и получил новый паспорт. Сам телеведущий эти слухи опроверг. Он признался, что часто бывает в Израиле, потому что там похоронены его родные. «Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю, — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь», — говорил Ургант четыре года назад.