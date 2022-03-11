Эвелина Блёданс в спешке вернулась в Россию

52-летняя ведущая и актриса Эвелина Блёданс экстренно прервала свой отпуск на Мальдивах. Артистка только неделю назад отправилась на Мальдивы вместе со своим особенным сыном Семеном. Артистка хотела провести на шикарном курорте около 14 дней и основательно поработать над фигурой, ведь она выбрала не обычное путешествие, а фитнес-тур. Однако знаменитости пришлось спешно менять планы из-за отмены множества рейсов и экстренно возвращаться в Россию. Блёданс рассказала подписчикам, что сегодня они с отпрыском благополучно добрались домой благодаря дополнительному рейсу, специально присланному за туристами. Однако артистка посетовала, что мест в самолете хватило не всем и на островах еще остается немало русских.Эвелина Блёданс «Конечно, улетая в фитнес-тур на Мальдивы, мы и представить не могли, что будем возвращаться значительно раньше срока и достаточно экстренно. Спасибо, что судьба дала нам возможность хоть эту недельку подышать океаном, поплавать в нежной водичке, погреться и хоть чуточку отвлечься! Улетали мы спецрейсом. А вот кто-то же не попал на этот большой самолет…», — написала знаменитость в Инстаграме. Между тем некоторые отечественные звезд не спешат следовать примеру Блёданс и возвращаться с отдыха на родину. Так, Оксана Самойлова с Джиганом и детьми сейчас проводят отпуск в теплых краях, о чем модель радостно рапортовала подписчикам. Наслаждается теплым климатом и Ксения Собчак, улетевшая с сыном Платоном в Израиль. Алла Пугачева с семьей тоже, по ее словам, путешествует, а заодно поправляет здоровье.