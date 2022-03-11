Эвелине Бледанс с сыном пришлось экстренно покинуть Мальдивы

52-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вынуждена была прервать отдых на райском курорте, чтобы вернуться домой на последнем самолете. Санкции Запада негативно повлияли на отдых россиян за рубежом. Теперь путешествовать и отдыхать за пределами России стало крайне тяжело. Российские авиакомпании оказались под санкциями, и многие наши граждане не могут вернуться с отдыха домой. Ведущая передачи «Человек-невидимка» тоже решила не рисковать, тем более, что отдыхала с ребенком. Эвелина завершила раньше времени свой отпуск на Мальдивах, чтобы спецрейсом вернуться в Россию. А позже можно было бы и не уехать.Эвелина Бледанс с сыном Семеном «Конечно, улетая в фитнесс- тур на Мальдивы мы и представить не могли, что будем возвращаться значительно раньше срока и достаточно экстренно.🏝Спасибо, что судьба дала нам возможность хоть эту недельку, подышать океаном, поплавать в нежной водичке, погреться и хоть чуточку отвлечься! 🏖✈️Улетали мы Спец.Рейсом.А вот, кто-то же не попал на этот большой битковый самолет», - поделилась Бледанс с поклонниками. Артистка отметила, что некоторым мест не хватило. Она надеется, что в итоге все россияне вернуться домой. На сообщение телезвезды откликнулись ее поклонники, которые сейчас застряли за границей. «Сидим в Египте с 7 марта и ждем, когда кто-то за нами приедет 😬», «Нам пришлось возвращаться через Дубай, измучились», «Это мы не попали на этот самолет. Теперь думаем, как дальше быть», «Странно, что вы вообще рискнули и полетели. В начале марта уже практически всё было закрыто воздушное пространство. Зачем было рисковать?», « А всё равно было классно ! 😎🏝😘», «Кайф 🥰 молодцы что успели отвлечься от всего негатива 🙌» — высказались пользователи.