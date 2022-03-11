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Как поставить энергетический щит от телефонных и интернет-мошенников

Как поставить энергетический щит от телефонных и интернет-мошенников

В современном мире развелось очень много телефонных и интернет-мошенников. Несмотря на то, что злоумышленник в таких случаях физически находятся далеко, вы все равно можете защититься от него. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как именно это сделать.


Ранее мы уже рассказывали вам о том, как противостоять цыганскому гипнозу. Методы реальных и виртуальных мошенников в чем-то схожи. Каждому будет полезно узнать, как от них защититься.

Мгновенный энергетический щит

Если вы прочитали странное сообщение или вам поступил неожиданный звонок, во время которого вам говорят, что вы потеряли или потеряете деньги, если не сделаете что-то, не паникуйте. Постарайтесь представить себе, как ваше биополе расширяется и становится более сильным. В таком случае полезно представить себе, что вокруг вас непреодолимые стены. Это не даст злоумышленникам залезть вам в голову. Минус этой техники в том, что вам нужно чувствовать подвох в том, что происходит.

Специальные талисманы

Талисманы могут быть разными. Например, в качестве оберега от неприятностей многие используют специальные руны. Нанесите изображение руны на бумагу и положите под чехол телефона либо поставьте ее изображение на заставку. Самая лучшая руна на защиту от мошенников — Турисаз. Она обладает огромной защитной силой и способна защититься вас от хитрых манипуляторов и злоумышленников в интернете и по телефону. Вот как она выглядит:



Также отличными помощниками станут минералы: обсидиан, кунцит, алмаз, хризопраз. Эти минералы отлично сочетаются с серебряными украшениями, которые увеличивают их силу. Также полезно пользоваться платиновыми изделиями, потому что они помогут улучшить работу мозга. С ними вы будете лучше чувствовать опасность.

Ритуал на защиту

Для проведения специального ритуала на информационную защиту в интернете и по телефону, вам понадобится следующее. Утром, сразу после пробуждения, умойтесь прохладной водой три раза, каждый раз произнося следующее: «Спаси и сохрани меня, матушка-природа, от опасности видимой и невидимой да от человека злого и алчного. Аминь». После этого возьмите свой телефон и представьте себе, как вас и его окутывает защитная аура.

Чтобы в значительной степени усилить защиту, можно проводить окуривание телефона сухим можжевельником раз в неделю. Пронесите его три раза через дым, произнеся тот же заговор, который описан выше. Вероятность того, что на просторах интернета вам встретится злой человек, существенно снизится.

Советы психологов


Не впадайте в панику. Злоумышленник только этого и ждет. Ему нужно как можно быстрее вывести вас из состояния равновесия, чтобы вы начали бояться. Задавайте мошеннику даже самые глупые вопросы, которые придут вам в голову, чтобы прояснить ситуацию и сделать ее более прозрачной и понятной. Слушайте ответы максимально внимательно и будьте максимально критичными. Опасайтесь поспешного принятия решений, ведь от вас именно этого и ждут мошенники.

Повышайте свои знания. Защищен тот, кто владеет нужным объемом информации. Если у вас его нет, вы уязвимы. Если вы не компетентны в каком-то вопросе, то вами легче управлять. Изучите основы работы банковских карт, приложений и программ. 

Прислушивайтесь к интуиции. Если есть какие-то сомнения, просите человека подождать, перезвонить. Ни в коем случае не принимайте решения поспешно. Обязательно общайтесь с близкими и друзьями, выясняйте их мнение.

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По материалам: dailyhoro.ru

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