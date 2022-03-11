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Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной

Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной
Телеведущая Ксения Бородина высказала об известном артисте. Еще недавно Ксения Бородина мило общалась с Максом Барских. Телезвезда хотела пригласить певца на свой праздник, но ситуация на Украине все изменила. Нынешняя политическая ситуация изменила жизни многих людей. К тому же она вбила клин между исполнителями из России и Украины. Так, Макс Барских позволил себе серию оскорбительных высказываний в адрес россиян. Его реплики оказались настолько уничижительными, что против звезды тут же выступили Тимати, Слава и многие другие российские звезды.
Ксения Бородина Ксения Бородина до недавних пор не реагировала на скандал. Теперь же и она решила прокомментировать ситуацию. «Мы договорились, что Макс будет выступать на моем дне рождения — 8 марта. Еще смеялись, что родились в один день. За несколько дней до всех этих событий, не понимая еще ситуации, мы решили, что лучше не стоит рисковать. Но настрой был очень доброжелательный. Когда я посмотрела то самое видео, я была в шоке», — поделилась эмоциями Ксения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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