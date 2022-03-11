Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина высказала об известном артисте. Еще недавно Ксения Бородина мило общалась с Максом Барских. Телезвезда хотела пригласить певца на свой праздник, но ситуация на Украине все изменила. Нынешняя политическая ситуация изменила жизни многих людей. К тому же она вбила клин между исполнителями из России и Украины. Так, Макс Барских позволил себе серию оскорбительных высказываний в адрес россиян. Его реплики оказались настолько уничижительными, что против звезды тут же выступили Тимати, Слава и многие другие российские звезды.Ксения Бородина Ксения Бородина до недавних пор не реагировала на скандал. Теперь же и она решила прокомментировать ситуацию. «Мы договорились, что Макс будет выступать на моем дне рождения — 8 марта. Еще смеялись, что родились в один день. За несколько дней до всех этих событий, не понимая еще ситуации, мы решили, что лучше не стоит рисковать. Но настрой был очень доброжелательный. Когда я посмотрела то самое видео, я была в шоке», — поделилась эмоциями Ксения.