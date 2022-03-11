Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа

Актриса Мария Горбань показала поклонникам внутреннее убранство своего загородного коттеджа. Мария Горбань уже пару лет назад стала собственником роскошного коттеджа в Подмосковье. Но новоселье откладывалось из-за ремонта. К счастью, с ремонтом успели закончить к родам актрисы – в августе звезда сериала «Кухня» снова стала мамой: она родила сына Нилана.Мария Горбань в гостиной Сейчас актриса с мужем и детьми живет в своем загородном доме. Особняк с головокружительно высокими потолками и панорамными окнами расположился среди еловых деревьев. Горбань показала интерьеры своего дома. В центре гостиной стоит огромный диван зеленого цвета, его оттеняют подушки и ковер с графичным черно-белым рисунком.Мария Горбань в гостиной «Я придумала его еще беременной и хотела именно этот цвет. Диван самым первым заехал в дом и самым последним был распакован!!! Я уверена, что этот красавец станет сердцем нашего дома мечты»,— рассказала Горбань.Мария Горбань на кухне Невозможно не отметить изобилие дерева в интерьере: цельный стол с интересным узором, дизайнерские стулья, минималистичные подсвечники. Кирпичные стены, черная лестница и камин — все выглядит очень стильно.Мария Горбань греется у камина Следом за столовой Мария Горбань выложила фотографию душевой комнаты. Мелкая квадратная плитка белоснежного цвета, черные элементы, деревянная столешница и отсутствие ярких баночек сделали ванну Горбань похожей на картинку из журнала.Мария Горбань в душевой кабине Мария уже с головой окунулась в изучение тонкостей создания интерьера. Кроме того, она думает над тем, как будет облагораживать территорию вокруг дома. Горбань уже решила, что сделает вдоль забора живую изгородь, чтобы отгородиться от соседей. А ещё она хочет, чтобы на участке непременно были посажены сосны. «Ох, какую красоту мы напридумывали!» — комментирует Мария свои планы.