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Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа

Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа
Актриса Мария Горбань показала поклонникам внутреннее убранство своего загородного коттеджа. Мария Горбань уже пару лет назад стала собственником роскошного коттеджа в Подмосковье. Но новоселье откладывалось из-за ремонта.  К счастью, с ремонтом успели закончить к родам актрисы – в августе звезда сериала «Кухня» снова стала мамой: она родила сына Нилана.
Мария Горбань в гостиной Сейчас актриса с мужем и детьми живет в своем загородном доме. Особняк с головокружительно высокими потолками и панорамными окнами расположился среди еловых деревьев. Горбань показала интерьеры своего дома. В центре гостиной стоит огромный диван зеленого цвета, его оттеняют подушки и ковер с графичным черно-белым рисунком.
Мария Горбань в гостиной «Я придумала его еще беременной и хотела именно этот цвет. Диван самым первым заехал в дом и самым последним был распакован!!! Я уверена, что этот красавец станет сердцем нашего дома мечты»,— рассказала Горбань.
Мария Горбань на кухне Невозможно не отметить изобилие дерева в интерьере: цельный стол с интересным узором, дизайнерские стулья, минималистичные подсвечники. Кирпичные стены, черная лестница и камин — все выглядит очень стильно.
Мария Горбань греется у камина Следом за столовой Мария Горбань выложила фотографию душевой комнаты. Мелкая квадратная плитка белоснежного цвета, черные элементы, деревянная столешница и отсутствие ярких баночек сделали ванну Горбань похожей на картинку из журнала.
Мария Горбань в душевой кабине Мария уже с головой окунулась в изучение тонкостей создания интерьера. Кроме того, она думает над тем, как будет облагораживать территорию вокруг дома. Горбань уже решила, что сделает вдоль забора живую изгородь, чтобы отгородиться от соседей. А ещё она хочет, чтобы на участке непременно были посажены сосны. «Ох, какую красоту мы напридумывали!» — комментирует Мария свои планы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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