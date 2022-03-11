Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал об экономическом будущем России

Супруг фигуристки Татьяны Навки, Дмитрий Песков поделился тем, что нас ждет. Из-за санкций, которые ввели США и Евросоюз, Россия испытывает серьезное экономическое давление. Сегодня в правительстве пытаются минимизировать последствия блокирующих мер. Пресс-секретарь президента России сегодня ответил на вопросы журналистов. По словам Дмитрия Пескова, сейчас в стране очень сложная ситуация, исход которой трудно предугадать. «Экономическая война против России беспрецедентна, о прогнозах не может идти речи», — заявил представитель Кремля. Сейчас власти предпринимают меры для минимизации негативных последствий и рисков в будущем. «Что-то прогнозировать в данный момент — дело абсолютно неблагодарное. Это, скорее, как гадать на кофейной гуще, потому что ситуация абсолютно беспрецедентная», — заявил пресс-секретарь главы государства.Татьяна Навка с мужем Ранее эксперты утверждали, что Россия уже много лет встроена в глобальную экономику, и любое вмешательство извне бьет не только по нашей стране, но и по западным странам. Это можно увидеть на примере резко подорожавших бензина и газа — Евросоюз уже признал, что санкции принесли серьезный урон гражданам сообщества. Что касается нашей страны, то, несмотря на все трудности, экономика пока устойчива. И, как говорят эксперты, есть запас прочности. Напомним, что за последние две недели в стране свернуло бизнес множество западных компаний или их представительств на отечественном рынке. Часть временно приостановила работу, часть ушла насовсем из-за политический разногласий. Все это отразилось на курсе валют — 10 марта 2022 года они обновили исторический максимум: доллар превысил 121 рубль, а евро — 132 рубля. Депутаты Государственной думы предлагают представителям западных компаний передать бизнес российским предпринимателям, чтобы сохранить рабочие места. Кроме того, сейчас принимаются важные законы в экономической и социальных сферах для урегулирования ситуации. Например, Владимир Путин недавно объявил, что на детей от 8 до 16 лет в семьях с небольших доходом будут выделяться дополнительные средства.