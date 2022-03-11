Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 марта 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический гороскоп на день поможет вам понять, где скрывается удача и как можно достичь поставленных задач. Следуйте советам экспертов, чтобы не попасть впросак и легко решить любые проблемы.

Это очень благоприятный день, так что рабочая неделя для многих из нас завершится на позитивной ноте. Настало время забыть взяться за работу и дела по дому, поскольку числа сегодня располагают нас к этому больше всего. Они помогут понять, где скрывается удача, а также избавиться от негативных привычек.

Число-покровитель 11 марта 2022 года

Чтобы понять роль чисел, необходимо узнать, какое из них сегодня правит миром. Для этого достаточно сложить все цифры текущей даты и прибавить к ним 5 — порядковый номер дня недели.

1+1+0+3+2+0+2+2+5=16. 1+6=7.

Семерка будет главным числом этого дня, а это значит, что удача на нашей стороне. Этот день пройдет под управлением числа, которое помогает людям переживать проблемы и преодолевать неурядицы. Это значит, что многим из нас удастся сделать свою жизнь лучше в любой из сфер. Многие вещи сегодня станут понятными, поскольку Семерка не любит недосказанности. Главный символ этого дня — стрела. Она олицетворяет собой стремительность и бесстрашие. Если вы начали что-то делать лучше довести это до логического завершения.





События 11 марта из прошлого

11 марта 2011 года произошло мощнейшее землетрясение у северо-восточного побережья Японии магнитудой около 9 баллов, повлёкшее за собой разрушительное цунами. Сегодня Семерка постарается помочь человечеству пережить трудности и не допустит повторения сего-то подобного.

11 марта 2006 года Мишель Бачелет стала первой женщиной, избранной на пост президента Чили. Это день, когда меняются привычные правила и устои. Это идет на пользу развитию взаимопонимания в рабочем коллективе, в семье, в обществе в целом.

11 марта 1970 года Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне. Семерка любит, когда люди делают подарки друг другу, причем для этого совершенно не должно быть веского повода. Радуйте людей просто так, без причины. Это поможет вам привлечь больше удачи в свою жизнь.

Советы нумерологов на эту пятницу

Это хороший день для получения новых знаний. Можно изучать что-то новое посредством чтения книг, просмотра обучающих видеоматериалов.

В принципе, сегодня можно при желании изменить далеко идущие планы. Ожидается, что числа сегодня помогут нам правильно расставить приоритеты в жизни.

Семерка поможет победить ностальгию и уныние. Мысли о прошлом останутся в прошлом — начнется период, когда люди начнут задумываться о том, что их ждет в будущем.

Риск совершить ошибку все еще есть, но он крайне невелик. Семерка любит помогать людям и давать им вполне реальную надежду на лучшее.

Многие из нас сегодня ожидает приятный визит или встреча. Это может быть как новое знакомство, так и встреча с кем-то из прошлого.

Даже если какие-то дела пойдут наперекосяк, это не будет поводом для расстройства и негатива. Старайтесь быть более оптимистичными. Семерка это обязательно оценит.

Талисманы удачи на 11 марта

Жемчуг и аквамарин. Эти минералы Водной стихии помогут вам стать успешнее. Аквамарин поможет оставаться собранными в разгар рабочего процесса, особенно мужчинам. Жемчуг поможет женщинам преуспеть в любовной сфере, привлечь больше внимания противоположного пола.

Зеленая, бирюзовая одежда. Эти оттенки помогают восстанавливать утраченную энергию. В последний день недели подобные цвета будут лучшими талисманами для всех, кто хочет как можно скорее завершить все важнейшие дела.

Золотые украшения. Золото обладает мощнейшей энергией. Украшения из этого металла должны будут помочь вам обойти стороной уныние и побороть лень. С золотом ваше настроение с большей вероятностью останется позитивным.