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Олег Газманов рассказал о его розыске в полиции и эмиграции

Олег Газманов рассказал о его розыске в полиции и эмиграции
Певец Олег Газманов высказался об обвинениях в свой адрес. Последние несколько дней на артист идет информационная атака из-за его политических высказываний. Певец решил прокомментировать все, что он нем пишут. Накануне журналисты сообщили, что в полицию поступило заявление на имя Олега Газманова. Ему припомнили высказывания относительно антиваксеров и попросили проверить, не попадают ли они под статью «возбуждение ненависти либо вражды». Исполнитель хиты «Господа офицеры» был удивлен таким решением и отреагировал на него. «Распространяют слухи, что МВД заинтересовались мной из-за высказывания по коронавирусу и антиваксерам. Вот я здесь, меня никакое наше МВД не расспрашивает и не арестовывает. Удивительно только то, что не только иностранные, но и наши СМИ распространяют это», — недовольно сказал 70-летний артист.
Олег Газманов с женой Также накануне в Telegram-каналах стали активно писать о том, что Газманов решил подать документы на израильское гражданство и перебраться жить за границу. Эта новость позабавила Олега Михайловича. «Пишут, якобы имею гражданство Израиля. И о том, что я уже там. Но я в России, сочиняю музыку, работаю дома и не собираюсь никуда уезжать», — пояснил музыкант. Больше всего в этой истории его расстроило то, что 11 марта его любимая супруга Марина отмечает день рождения. Она мечтала побывать на Ямайке, где зародился музыкальный стиль регги, но из-за закрытия воздушного пространства побывать там в ближайшее время не получится. «В свете последних событий это выглядело бы двусмысленно, а мне не хочется давать повод наши, особенно зарубежным журналистам и врагам говорить о том, что я покинул страну», — заявил народный артист России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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