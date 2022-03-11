Overwatch 2 начнут тестировать в апреле, можно принять участие





Разработка Overwatch 2 неплохо продвигается, и проект студия Blizzard уже готова тестировать среди игроков. Создатели шутера анонсировали старт на этой неделе внутреннего тестирования Overwatch 2 среди команды разработчиков и кибеспортсменов. В апреле же к тестированию смогут присоединиться и обычные игроки, которые в нем зарегистрируются.

Студия Blizzard сообщает, что в конце апреля стартует закрытое тестирование PvP режимов Overwatch 2 среди игроков. На сайте игры можно подать заявку на участие в тестировании. Открытое тестирование обещают позже в этом году.

В рамках теста, который пройдет в конце апреля, игроков ждут режимы 5 на 5, 4 карты, новый герой Sojourn, переработанные старые герои, новый режим Push и обновленная система пинга.



