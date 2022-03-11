Похудевшая Настасья Самбурская показала результат тренировок

Актриса Настасья Самбурская показала фигуру в разных ракурсах. Настасья Самбурская следит за фигурой и не пропускает тренировки в спортзале. Это доказывает новый ролик, который актриса опубликовала в Instagram. На кадрах звезда сериала запечатлена в лосинах и крошечном топе с открытой спиной.Настасья Самбурская Настасья стоит спиной к камере, выпятив накачанные ягодицы, и демонстрирует правильное выполнение упражнений на плечи и руки. Поклонники отметили, что она находится в потрясающей форме: тончайшая талия, крепкие мышцы.Настасья Самбурская «Фигура – отпад!», «Очень сексуально!» — отметили поклонники. Кстати, откровенные снимки «со спины» любят не все поклонники. Так, недавно экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась провокационным кадром, который стал поводом для новой волны хейта на ее странице в соцсетях. На снимке Анна, облаченная в откровенное нижнее белье, прижималась к собственному мужу. При этом Тимма был одет в рубашку и брюки. Многие звезды восхитились эффектным кадром влюбленных, но вот пользователи обратились к певице с резкой критикой. «Зачем все время показывать свой зад?!», «Да красиво, да секси. Но для соцсетей перебор», «Никогда не понимала таких фото с демонстрацией... ради чего?», «Как вульгарно и пошло», «Аня, это уже перебор, слишком интимный кадр», — высказались фанаты.