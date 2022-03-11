Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S

Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S


Студия Nine Dots анонсировала новое издание ролевой игры Outward, которая вышла в 2019 году. Разработчики намерены выпустить проект Outward: Definitive Edition — это обновленная версия оригинальной игры, которая включает в себя сразу два крупных DLC: The Three Brothers и The Soroboreans.

В Outward: Definitive Edition игрокам обещают различные правки баланса, исправления, улучшения, некоторый новый контент и многое другое. Обладатели базовой версии Outward и DLC получат обновленную версию проекта бесплатно. Заявлено, что релиз Outward: Definitive Edition состоится на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.


Watch this video on YouTube

Напомним, что Outward — это ролевая игра с большим игровым миром. Проект после релиза получил не самые лучшие отзывы от игроков и критиков — на Opencritic у него оценка в 64 балла из 100. Однако, некоторым игрокам понравилась идея с локальным мультиплеером, которая реализована в Outward.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Елена Воробей показала дочку-именинницу и посвятила ей стих
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США
Xbox Series X | S обошли по продажам Playstation 5 в феврале в США
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S
Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте
Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте
Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной
Макс Барских отказался прийти на день рождения Ксении Бородиной
Иван Ургант с семьей перебрался в Израиль, хотя обещает вернуться
Иван Ургант с семьей перебрался в Израиль, хотя обещает вернуться
Джефф Грабб считает, что финальная версия Grounded не выйдет в этом году
Джефф Грабб считает, что финальная версия Grounded не выйдет в этом
Бесплатно на Xbox Series X | S теперь доступна игра Century: Age of Ashes
Бесплатно на Xbox Series X | S теперь доступна игра Century: Age of
В Мичуринске откроется второй школьный технопарк «Кванториум»
В Мичуринске откроется второй школьный технопарк «Кванториум»
11 уморительных случаев, когда беспощадная реальность разбила вдребезги чьи-то ожидания
11 уморительных случаев, когда беспощадная реальность разбила
Виктория Боня в бикини похвасталась своей фигурой
Виктория Боня в бикини похвасталась своей фигурой

Топ на сегодня

Бесплатно на Xbox доступна новая демо-версия Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
Бесплатно на Xbox доступна новая демо-версия Stranger of Paradise:
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое тестирование
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое
Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate
Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate
Сати Казанова рассказала о своих навыках
Сати Казанова рассказала о своих навыках
Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа
Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа

Еще по теме

Grim Dawn Definitive Edition выходит на Xbox уже 2 декабря
Анонс Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition порадовал игроков, а релиз разочаровал
Играть в GTA San Andreas: Definitive Edition лучше всего на Xbox Series X | S и в режиме производительности
Phoenix Point: Behemoth Edition теперь оптимизирована до Xbox Series X | S