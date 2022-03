Ролевая игра Outward: Definitive Edition выйдет на Xbox Series X | S





Студия Nine Dots анонсировала новое издание ролевой игры Outward, которая вышла в 2019 году. Разработчики намерены выпустить проект Outward: Definitive Edition — это обновленная версия оригинальной игры, которая включает в себя сразу два крупных DLC: The Three Brothers и The Soroboreans.

В Outward: Definitive Edition игрокам обещают различные правки баланса, исправления, улучшения, некоторый новый контент и многое другое. Обладатели базовой версии Outward и DLC получат обновленную версию проекта бесплатно. Заявлено, что релиз Outward: Definitive Edition состоится на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Напомним, что Outward — это ролевая игра с большим игровым миром. Проект после релиза получил не самые лучшие отзывы от игроков и критиков — на Opencritic у него оценка в 64 балла из 100. Однако, некоторым игрокам понравилась идея с локальным мультиплеером, которая реализована в Outward.