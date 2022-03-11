Сати Казанова рассказала о своих навыках

Певица Сати Казанова поблагодарила свою маму за дополнительные профессии. В ситуации, когда страна активно развивается, хочется научиться чему-то новому. Сати Казанова начала с себя. В непростые времена многие люди стремятся освоить новые профессии. Российская певица Сати Казанова из-за санкций уж точно не пропадет, даже если лишится работы артиста! Это она доказала своим поклонникам. На днях певица похвасталась умением доить корову. Бывшая участница группы «Фабрика» поблагодарила мать Фатиму Казанову за приобретение таких полезных в хозяйстве навыков. Уроженка Нальчика Сати Казанова написала об этом в своем «Инстаграм», поздравляя маму с днем рождения. «Мама ♥️ С днём рождения, моя бесконечно любимая! Спасибо тебе за все, что ты дала мне: начиная от красивого почерка, заканчивая умением доить корову 😅 (в последнем я не сильно преуспела, ручки были слабые… хотя скоро, наверное, и этот навык пригодится…😂)», – коротко и емко отметила певица.Сати Казанова Сати Казанова призналась, что дойка коровы дело непростое, если кто не знал! Для этого надо иметь сильные руки. Поэтому хрупкой девушке такое дело давалось не так то просто. Звезда не исключила, что этот навык еще может пригодиться ей в жизни. Поклонники были крайне удивлены, представляя, как Сати Казанова доит корову. Многие оценили ее юмор. Впрочем, Сати Казанова уже давно доказала, что она не белоручка. Ранее певица рассказывала, как успела хлебнуть в жизни горя. Когда-то ей приходилось растягивать пачку макарон, чтобы прокормиться. Тогда она не жаловалась родителям, хоть было очень тяжело.