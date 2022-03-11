Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации

Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации
Певец Сергей Жуков не хочет наживаться на людях и повышать цены. Солист «Руки Вверх!» не только артист, но и бизнесмен. Несколько лет назад он открыл сеть собственных баров. А теперь, когда новые реалии диктуют свои правила, решил порадовать посетителей всех своих заведений. В своем инстаграме Сергей заявил о том, что не планирует повышать цены в меню до конца марта. «Мы замораживаем цены!⛔️Друзья, все мы видим, как быстро меняется наш привычный мир и всем нам приходится подстраиваться под новые реалии. Но я призываю вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Для меня, как для предпринимателя, очень важно сохранить прежние условия работы, чтобы дать гостям «Руки Вверх! Баров» возможность хотя бы на время отвлечься от проблем и не переживать за собственный кошелек.
Сергей Жуков Поэтому, несмотря на неопределенность и рост закупочных цен, до конца марта во всех заведениях сети «Руки Вверх! Бар» мы решили сохранить цены на всё меню напитков и кухни✋ Я считаю, что сегодня не время для бешеных заработков — у наших гостей доходы тоже не растут. Я призываю и других рестораторов поступить так же. А вас, друзья, мы всегда рады видеть в наших заведениях!🤍» — написал Жуков. Напомним, ранее стало известно, что из России уходят многие бренды, в том числе и популярный «Макдоналдс». Звезды и рядовые граждане с радостью восприняли эту новость.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Инсайдер: E3 в этом году не отменят, но выставка будет онлайн
Инсайдер: E3 в этом году не отменят, но выставка будет онлайн
Слух: Xbox проведет два крупных игровых шоу — в мае и сентябре
Слух: Xbox проведет два крупных игровых шоу — в мае и сентябре
В ОмГПУ проходит заочный этап I Всероссийского молодежного медиафорума «Вуз! Меdia+»
В ОмГПУ проходит заочный этап I Всероссийского молодежного
Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации
Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации
Агата Муцениеце поделилась способом от стресса
Агата Муцениеце поделилась способом от стресса
Эвелине Бледанс с сыном пришлось экстренно покинуть Мальдивы
Эвелине Бледанс с сыном пришлось экстренно покинуть Мальдивы
Олег Газманов рассказал о его розыске в полиции и эмиграции
Олег Газманов рассказал о его розыске в полиции и эмиграции
Free Play Days на Xbox — 10-13 марта: играть бесплатно можно в Dead by Daylight
Free Play Days на Xbox — 10-13 марта: играть бесплатно можно в Dead
Как поставить энергетический щит от телефонных и интернет-мошенников
Как поставить энергетический щит от телефонных и интернет-мошенников
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое тестирование
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое
Young Souls получает хорошие оценки от критиков — игра уже в Game Pass
Young Souls получает хорошие оценки от критиков — игра уже в Game Pass
Сати Казанова рассказала о своих навыках
Сати Казанова рассказала о своих навыках

Топ на сегодня

Предполагается, что Xbox Keystone — кодовое название следующей консоли Xbox
Предполагается, что Xbox Keystone — кодовое название следующей
Forspoken может выйти на Xbox — игра временный эксклюзив Playstation
Forspoken может выйти на Xbox — игра временный эксклюзив Playstation
На Александра Васильева набросились поклонники
На Александра Васильева набросились поклонники
Татьяна Лазарева рассказала, почему не покидает Киев
Татьяна Лазарева рассказала, почему не покидает Киев
И будут русских там чурками называть
И будут русских там чурками называть

Еще по теме

Сергей Жуков удивил поклонников афишей концертного тура «Руки вверх»
Сергей Жуков подарит котенка жителю Сочи
Солист «Руки вверх» сравнил антирекорд Акинфеева с песней «Крошка моя»
Сергей Жуков потерял отца