Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации

Певец Сергей Жуков не хочет наживаться на людях и повышать цены. Солист «Руки Вверх!» не только артист, но и бизнесмен. Несколько лет назад он открыл сеть собственных баров. А теперь, когда новые реалии диктуют свои правила, решил порадовать посетителей всех своих заведений. В своем инстаграме Сергей заявил о том, что не планирует повышать цены в меню до конца марта. «Мы замораживаем цены!⛔️Друзья, все мы видим, как быстро меняется наш привычный мир и всем нам приходится подстраиваться под новые реалии. Но я призываю вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Для меня, как для предпринимателя, очень важно сохранить прежние условия работы, чтобы дать гостям «Руки Вверх! Баров» возможность хотя бы на время отвлечься от проблем и не переживать за собственный кошелек.Сергей Жуков Поэтому, несмотря на неопределенность и рост закупочных цен, до конца марта во всех заведениях сети «Руки Вверх! Бар» мы решили сохранить цены на всё меню напитков и кухни✋ Я считаю, что сегодня не время для бешеных заработков — у наших гостей доходы тоже не растут. Я призываю и других рестораторов поступить так же. А вас, друзья, мы всегда рады видеть в наших заведениях!🤍» — написал Жуков. Напомним, ранее стало известно, что из России уходят многие бренды, в том числе и популярный «Макдоналдс». Звезды и рядовые граждане с радостью восприняли эту новость.