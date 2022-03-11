Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сюрприз: В Dying Light 2 на Xbox Series S добавили 60 FPS

Сюрприз: В Dying Light 2 на Xbox Series S добавили 60 FPS


После релиза Dying Light 2 игра получила много критики от владельцев Xbox Series S, которые не обнаружили в проекте режим 60 FPS. Игроки активно просили студию Techland сделать все возможное, чтобы они могли играть в экшен с зомби при высокой частоте кадров, и теперь в Dying Light 2 на Xbox Series S добавлена поддержка 60 FPS.

Разработчики Dying Light 2 выпустили патч для игры под номером 1.0.2.0. Главное изменение с этим патчем, которое указано в его описании:



Добавлены новые режимы графики на Xbox Series S, включая режим производительности, в котором игра работает при 60 FPS.

Кроме того, на Xbox Series X добавили новый режим «сбалансированный», в котором игра работает в 60 FPS.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

20 пёсиков, глядя на которых так и хочется сказать: «Кажется, у вас собака сломалась»
20 пёсиков, глядя на которых так и хочется сказать: «Кажется, у вас
Overwatch 2 начнут тестировать в апреле, можно принять участие
Overwatch 2 начнут тестировать в апреле, можно принять участие
Более половины руководителей команд Xbox — это женщины
Более половины руководителей команд Xbox — это женщины
Эвелина Блёданс в спешке вернулась в Россию
Эвелина Блёданс в спешке вернулась в Россию
Владимира Жириновского вышел из комы
Владимира Жириновского вышел из комы
Сюрприз: В Dying Light 2 на Xbox Series S добавили 60 FPS
Сюрприз: В Dying Light 2 на Xbox Series S добавили 60 FPS
В For Honor на следующей неделе появится кроссплатформенный мультиплеер
В For Honor на следующей неделе появится кроссплатформенный
7 распространенных ошибок в обращении с деньгами
7 распространенных ошибок в обращении с деньгами
Инсайдер: E3 в этом году не отменят, но выставка будет онлайн
Инсайдер: E3 в этом году не отменят, но выставка будет онлайн
Слух: Xbox проведет два крупных игровых шоу — в мае и сентябре
Слух: Xbox проведет два крупных игровых шоу — в мае и сентябре
В ОмГПУ проходит заочный этап I Всероссийского молодежного медиафорума «Вуз! Меdia+»
В ОмГПУ проходит заочный этап I Всероссийского молодежного
Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации
Сергей Жуков решил поддержать людей в непростой ситуации

Топ на сегодня

Татьяна Лазарева рассказала, почему не покидает Киев
Татьяна Лазарева рассказала, почему не покидает Киев
И будут русских там чурками называть
И будут русских там чурками называть
Разработку Elite Dangerous Odyssey для Xbox решили отменить
Разработку Elite Dangerous Odyssey для Xbox решили отменить
Бесплатно на Xbox доступна новая демо-версия Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
Бесплатно на Xbox доступна новая демо-версия Stranger of Paradise:
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое тестирование
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое

Еще по теме

В Dying Light 2 на Xbox теперь доступен режим 60+ FPS VRR
Как работает Dying Light 2 на Xbox One и Xbox One X, сравнение с Playstation 5
Официально: Dying Light скоро получит обновление до Xbox Series X | S
В Dying Light 2 не будет совместного кооператива для игроков на Xbox One и Xbox Series X | S