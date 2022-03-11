Сюрприз: В Dying Light 2 на Xbox Series S добавили 60 FPS





После релиза Dying Light 2 игра получила много критики от владельцев Xbox Series S, которые не обнаружили в проекте режим 60 FPS. Игроки активно просили студию Techland сделать все возможное, чтобы они могли играть в экшен с зомби при высокой частоте кадров, и теперь в Dying Light 2 на Xbox Series S добавлена поддержка 60 FPS.

Разработчики Dying Light 2 выпустили патч для игры под номером 1.0.2.0. Главное изменение с этим патчем, которое указано в его описании:

Добавлены новые режимы графики на Xbox Series S, включая режим производительности, в котором игра работает при 60 FPS.

Кроме того, на Xbox Series X добавили новый режим «сбалансированный», в котором игра работает в 60 FPS.