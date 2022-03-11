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Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое тестирование

Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое тестирование


Многострадальный проект Skull & Bones издательства Ubisoft все же близится к релизу. Про игру в последние годы было слышно только, что ее производство несколько раз перезапускали, а концепт самого проекта меняли. При этом, давно не было никаких демонстрацию геймплея.

Издательство Ubisoft объявило о скором старте закрытого тестирования Skull & Bones. Это ранняя инсайдерская программа, которая не предполагает большое количество участников, а все тестеры будут обязаны соблюдать условия неразглашения.

Кроме анонса закрытого тестирования проекта, разработчики Skull & Bones представили обновленный логотип игры — его можно видеть ниже.


Напомним, что у Skull & Bones все еще нет даты релиза, но из финансовых отчетов Ubisoft заметны планы выпустить проект между апрелем 2022 года и апрелем 2023 года.

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По материалам: newxboxone

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