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Слух: Xbox проведет два крупных игровых шоу — в мае и сентябре

Слух: Xbox проведет два крупных игровых шоу — в мае и сентябре


Обычно игровые мероприятия приходятся на лето — в июне проходит E3, а в августе Gamescom, и Microsoft с брендом Xbox принимает участие в этих событиях. Однако в этом году у нее могут быть другие планы.

Если верить известному игровому инсайдеру Нику Бейкеру (один из авторов XboxEra), у компании Microsoft в этом году планы провести крупные игровые шоу в мае и сентябре. Он написал на форуме XboxEra следующее:

Из того, что мне сказали, текущий план — одно шоу на май и одно на сентябрь. Более подробной информации не получил. Да, прежде чем вы спросите, мне также показалось странным, что они сказали «май», тогда как июнь прямо здесь, и это обычное место для E3.

Отметим, что сентябрьская презентация может быть объяснена желанием провести мероприятие в рамках Tokyo Game Show, которое назначено на середину сентября. Однако майское событие вызывает вопросы. Не исключено, что в мае Microsoft готовит отдельное игровое шоу, которое будет посвящено релизам этого года (Starfield, Redfall), а в июне проведет стандартную презентацию Xbox в рамках E3.

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По материалам: newxboxone

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