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Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле

Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
28 февраля певицу Аллу Пугачеву заметили вместе с детьми Гарри и Лизой в аэропорту Внуково-3. Артистка улетела в Израиль. Алла Пугачева вернулась к общению с поклонниками и подтвердила, что уехала из страны. Слухи об отъезде Примадонны в Израиль несколько дней бурно обсуждались в СМИ. Писали, что народная артистка насовсем переехала жить в другую страну. Однако певица опровергла эти слухи и сообщила, что её отъезд связан с детскими каникулами и лечением. Звёздное семейство обосновалось в Кейсарии, где живут самые известные израильские адвокаты, телезвезды. И вот уже несколько лет подряд Алла и Максим арендуют в Кейсарии дом, где и отдыхают с малышами. Плюс ко всему артистка регулярно проходит обследование в одной из местных клиник, принадлежащих одному из российских олигархов.
Алла Пугачева и Максим Галкин В прессе есть информация, что Пугачева обратилась к медикам из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Не секрет, что в прошлом она перенесла несколько операций на сердце. Однако есть предположения, что Алла Борисовна нуждается в лечении из-за прогрессирующего диабета. Не так давно певица призналась, что именно из-за этого недуга она резко похудела. «Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и «сдулась»,— цитирует Пугачеву КП. Видимо, и на этот раз народная артистка решила провести там детские каникулы Гарри и Лизы и поправить своё здоровье. Пугачева не назвала точных сроков, когда вернется домой, но сказала о том, что это обязательно случится. После возвращения певица собирается разобраться со всеми обидчиками, которые резко высказались в её адрес. В частности Примадонна намерена разобраться со священнослужителем Андреем Ткачевым, который в издевательской форме прокомментировал её отъезд.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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