В For Honor на следующей неделе появится кроссплатформенный мультиплеер





На шестой год поддержки игры For Honor издательство Ubisoft объявило долгожданную игроками новость — в проекте уже скоро появится кроссплатформенный мультиплеер. Его запуск будет проходить в несколько стадий, первая из которых начнется уже на следующей неделе: 17 марта, вместе с выходом первого сезона шестого года поддержки.

На первом этапе кроссплей будет включен для подбора игроков в режимах PVP и PVE, объединяя пулы из 3 игроков для всех игроков на Xbox, Playstation и PC. Это должно снизить время ожидания запуска матчей, как объясняют в Ubisoft.

На втором этапе функциональность кроссплея будет расширена до групповой игры с друзьями. Пока нет информации о том, когда стартует второй этап кроссплатформенного мультиплеера For Honor.

Напомним, что сама игра For Honor доступна в подписке Game Pass.