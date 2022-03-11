В Мичуринске откроется второй школьный технопарк «Кванториум»

В Мичуринске откроется школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Администрация Тамбовской области.

Технопарк будет создан в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Он начнет работу в сентябре 2022 года в школе № 1 города Мичуринска.

На его создание направят около 21,5 миллиона рублей. В «Кванториуме» ребята смогут освоить образовательные программы технологического и естественно-научного профилей, заниматься по программам дополнительного образования: «Промдизайн», «Робототехника» и другие.

Школьный технопарк «Кванториум» будет использован как площадка региональных чемпионатов JuniorSkills, WorldSkills, Abilympics, для тренировочных сборов Национальной технологической олимпиады и других престижных конкурсных мероприятий, открывающих новые возможности для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи региона.

Это будет второй школьный технопарк «Кванториум», открытый в Тамбовской области. В 2021 году такой технопарк начал работать в лицее № 14 имени заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина города Тамбова.

«Система образования Тамбовской области постоянно совершенствуется. Мы создаем для ребят самые современные возможности для развития своих талантов, получения новых знаний, повышения общего уровня образования», – подчеркнул глава региона Максим Егоров.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.